نشر الفنان حسنى شتا، صورة جديدة له من خلال خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر حسني شتا في الصورة مع الفنان أحمد رزق مما لفت انتباه الجمهور. وكان قد نشر الفنان حسنى شتا مقطع فيديو مع الفنانة عايدة رياض وهما يقدمان وصلة رقص خلال تواجدهما فى كواليس مسلسل "اللى ملوش كبير" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وعلق شتا على الفيديو: "العسل كله والفرفشه.. فجأه كده". والمسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى واحمد سعيد عبد الغنى وعايدة رياض وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى. يذكر أيضا أن حسني شتا شارك في مسلسل "هي" تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، آيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري. اقرأ أيضًا:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسني شتا ينشر صورة جديدة له بصحبة أحمد رزق.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.