بصورة رومانسية.. وائل جسار يتغزل في زوجته عبر إنستجرام

نشر الفنان وائل جسار صورة جديدة له مع زوجته، وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق وائل على الصورة قائلا: "my everything".

وتزوج الفنان وائل جسار من ميراي عام 2005، وأنجب منها مارلين، ووائل جونيور.

أحيا النجم اللبناني وائل جسار مؤخرا حفل غنائى من أقوى حفلات هذا العام ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذي تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.

فى سياق مختلف يستعد وائل جسار لأغنية جديدة تحمل عنوان "ولا فى الأحلام"، وهى من كلمات أحمد قطوط، وتوزيع شريف منصور، وتنتمى إلى طبيعة الأغانى الرومانسية كعادة وائل ويقدمها بشكل جديد.