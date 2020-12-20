نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي تُعلن عن انتهاء تصوير مسلسل "سكن البنات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة منة فضالي عن انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "سكن البنات" الذي يُعرض حاليًا على إحدى القنوات العربية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي مجموعة صور جمعتها بأبطال العمل، وعلقت عليها قائلة :"الحمد لله فركش سكن البنات، شكرًا لكل فريق العمل، شكرًا المنتج الأستاذ ممدوح شاهين، شكرًا استاذي الغالي الأستاذ محمد النقلي، شكرًا الكاتب أحمد صبحي شكرًا فريق الإخراج أحمد علاء و داليا وهبة و ياسمين، شكرًا مدير التصوير دكتور شريف هلال ودكتور زكي و عمر ومرام".

واختتمت منة فضالي كلامها قائلة :" وأخيرًا شكرًا لنجوم العمل خلف الكاميرا وأمام الكاميرا علي رأسهم الأستاذة وفاء عامر، و الأستاذة دينا، والنجمة آيتن عامر، وأصدقائي النجم منذر ريحانة، والنجم محمد نجاتي وحسني شتا احمد جمال سعيد، وشكر خاص لزملائي العزاز اللي اتعرفت عليهم في هذا العمل وحبيتهم جدًا جدًا هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، إلهام عبد البديع، ودعاء رجب، مبروك يا بنات".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي السينمائية فيلم" زنزانة 7 "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، إيمي إسلام