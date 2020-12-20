يستعد الفنان حسين الجسمى لإحياء حفل رأس السنة الجديدة بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك على مسرح مدرج خورفكان.
ونشر الفنان حسين الجسمى، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، يشوق جمهوره بالحفل، وذلك بعد تعليقه على مقطع الفيديو قائلا "حان الموعد لتحقيق الحلم ???????? وحان موعد اللقاء بلهفة المحب في مدينتي الجميلة #خورفكان
بإذن الله سنقف جميعًا بشموخ ونحتفل على #مدرّج_خورفكان يوم 31 ديسمبر 2020".
جدير بالذكر أن آخر آعمال المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "بالبنط العريض" والتي حققت 318 مليونًا و361 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقما قياسيا جديدا لها إذ حققت هذا الرقم خلال 3 أشهر ونصف الشهر فقط.
"بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما كانت حققت 284 مليونًا و433 ألف مشاهدة منذ عدة أيام.
وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو.
أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجسمى يحيي حفل رأس السنة في خورفكان.. 31 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.