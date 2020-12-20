الجسمى يحيي حفل رأس السنة في خورفكان‬.. 31 ديسمبر

يستعد الفنان حسين الجسمى لإحياء حفل رأس السنة الجديدة بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك على مسرح مدرج خورفكان.

ونشر الفنان حسين الجسمى، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، يشوق جمهوره بالحفل، وذلك بعد تعليقه على مقطع الفيديو قائلا "‏حان الموعد لتحقيق الحلم ???????? وحان موعد اللقاء بلهفة المحب في مدينتي الجميلة ⁧‫#خورفكان⁩

‏بإذن الله سنقف جميعًا بشموخ ونحتفل على ⁧‫#مدرّج_خورفكان⁩ يوم 31 ديسمبر 2020".

جدير بالذكر أن آخر آعمال المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "بالبنط العريض" والتي حققت 318 مليونًا و361 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقما قياسيا جديدا لها إذ حققت هذا الرقم خلال 3 أشهر ونصف الشهر فقط.

"بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما كانت حققت 284 مليونًا و433 ألف مشاهدة منذ عدة أيام.

وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو.

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.