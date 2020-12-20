شاهد.. فيلم أحمد آدم الجديد في أزمة بسبب جورج وسوف

تعرض أحدث أفلام الفنان الكوميدي، أحمد آدم، لأزمة بسبب اسمه المستوحى من أغنية شهيرة للفنان السوري، جورج وسوف.

واتهم مؤلف أغنية "صابر وراضي"، الشاعر فوزي إبراهيم، شركة "السبكي" المنتجة للفيلم باستغلال نجاح أغنيته دون العودة لأصحاب المصنف وفقا لما ينص عليه القانون.

وتابع إبراهيم لبرنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري أنه أول من اكتشف تأثير اسم "صابر وراضي" على الناس وقلوبهم، ولا يمكن لأحد أخذه بعدما أصبح به رصيد مع الناس لمدة 17 عاما، وهي عمر أغنية جورج وسوف.

ولفت إلى أنه أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، المختصة بعدم التهاون باستهتار البعض بحقوق الآخرين.

وأكد فوزي إبراهيم أنه لم يطرح القضية بعد على المحكمة، ولكنه أرسل إخطارا للمصنفات الفنية، متسائلا هل يستطيع أحد تصوير مسلسلا تلفزيونيا باسم "النوم في العسل" دون العودة إلى المؤلف وحيد حامد، الذي ألف فيلما بهذا الاسم.

من جانبه، عبر أحمد آدم بطل فيلم "صابر وراضي" عن استيائه من تصريحات الشاعر فوزي إبراهيم، مؤكدا لبرنامج "التاسعة" أن هناك العديد من الأفلام التي على أسماء أغاني، مثل "الحب كده" و"ليه خلتني أحبك" و"أهواك" و"في يوم وليلة"، وتساءل هل الذي صنع فيلم "الحب كده" عاد للشاعر الراحل أحمد رامي لكي يحصل على إذنه.

كما أكد آدم أن كلمة "صابر وراضي" دارجة على لسان المصريين، ولفظ شعبي، ولا يملكه أحد.

وأشار إلى أنه لم يغضب تماما من استعانة المطرب الشعبي، حكيم، بجملة "معلش احنا بنتكلم"، التي هي جملته الشهيرة من شخصية "القرموطي"، وكان سعيدا للغاية من نجاح الجملة.

وفي ختام تصريحاته، وجه أحمد آدم رسالة إلى الشاعر فوزي إبراهيم مؤلف أغنية "صابر وراضي" هي أنه إذا كان يرد مالا فليذهب إلى منتج الفيلم السبكي، ولا يعطيه محاضرة في الإبداع.

وفيلم "صابر وراضي" من تأليف محمد نبوي، وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين، وسيعرض يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.