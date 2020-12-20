قال المطرب الشعبي احمد عدوية ان حياته وما بها من أحداث متنوعة ومختلفة ما بين صعود وهبوط ، من الممكن تجسيدها فى مسلسل، وأن يكون بطل هذا العمل الدرامى هو محمد رمضان لان فيه شبه كبير منه.
وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان له أمنية يتمنى من الله ان يحققها وهي ان يؤدي فريضة الحج .
واضاف عدوية حققت كل ما اتمناه خلال مسيرتى المهنية ، والحمد لله على كل شئ
وعقب عمرو الليثى ان هناك دراسة دكتوراه في جامعة الإسكندرية عن الفنان احمد عدوية و أساليب أدائه في الغناء العربى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احمد عدوية: محمد رمضان الأصلح لتقديم قصة حياتي في مسلسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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