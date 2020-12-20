بعد تعرضه لأزمة صحية..سمية الخشاب توجه رسالة مليئة بالحب لمحمد منير

القاهرة - محمد ابراهيم - تمنت الفنانة سمية الخشاب الشفاء العاجل للفنان محمد منير، بعدما تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت سمية الخشاب صورة لها برفقة الفنان محمد منير، وعلقت عليها قائلة :"‏ألف مليون سلامة عليك يا كينج، ربنا يخليك لينا ويديك ألف صحة وعافية يا حبيب الملايين".

وتابعت سمية الخشاب قائلة :"كل الحب والامنيات الطيبه لك ولصحتك ولفنك الجميل".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال"، وهو منﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ﺗﺄﻟﻴﻒ سماح الحريري، بطولة بيومي فؤاد، يسرا اللوزي، دينا فؤاد، مها أحمد، حمادة بركات.