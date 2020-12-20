الحب الحقيقي.. معلومات عن محمد فؤاد في عيد ميلاده

يحتفل النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده، اليوم الأحد حيث يعد من أبرز المشاهير الذين ولدوا يوم 20 ديسمبر.
محمد فؤاد الذي يعد واحدا من أشهر نجوم الثمانينات والتسعينات الذين تمكنوا من مواكبة العصر والاستمرار بقوة حتى هذه اللحظة، وله رصيد فني قوي.
وما لا يعرفه الكثيرون عنه أنه أكمل اليوم عامه الـ59، فهو من مواليد 20 ديسمبر 1961.
وقدم محمد فؤاد، 19 ألبومًا غنائيًا أبرزها: "الحب الحقيقي، وكبر الغرام، وشيكا بيكا، و ولا نص كلمة".
آخر أعمال فؤاد "مصر حكاية" كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر انور.
من ناحية أخرى استعاد النجم محمد فؤاد ذكريات البوم "نحلم" الذى صدر عام 1994 من خلال نشره افيش الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه ، وعلق فؤاد قائلا : "نحلم علي كيفنا..نغلب عذاب خوفنا..نرسم علي كفوفنا قلبين و سهم اترمي".
وطرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب اغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب " .
وتقول كلمات الأغنية:
"نشهد أنك الرحمن الرحيم.. يا من جعل النار بردا لإبراهيم.. على إبراهيم، يا من بأمره كل شيء وكل الناس فى أيديك مصيرها يا الله..
أتغلب الشر علينا يا رب مين غيرك يجيرنا.. إحساسنا فجأة مات خلاص وفى يوم وليله مات ضميرنا يا الله.. أتملك الحقد فى نفوسنا والشيطان خلاص أسرنا يا الله.
بندوس على الحق دوس وبقينا خلاص بنهيين كبيرنا يا الله.. أدارت الطيبة فى وشوشنا والغضب سكن مكانها يا الله.. بقينا مش عارفين مين معانا ومين عليه الدور يخونا يا الله.
يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود، يا من ليس له شبيه موجود.. يا من ليس على بابه مرفوض ورب كل موجود".
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