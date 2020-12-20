الحب الحقيقي.. معلومات عن محمد فؤاد في عيد ميلاده

يحتفل النجم محمد فؤاد بعيد ميلاده، اليوم الأحد حيث يعد من أبرز المشاهير الذين ولدوا يوم 20 ديسمبر.

محمد فؤاد الذي يعد واحدا من أشهر نجوم الثمانينات والتسعينات الذين تمكنوا من مواكبة العصر والاستمرار بقوة حتى هذه اللحظة، وله رصيد فني قوي.

وما لا يعرفه الكثيرون عنه أنه أكمل اليوم عامه الـ59، فهو من مواليد 20 ديسمبر 1961.

وقدم محمد فؤاد، 19 ألبومًا غنائيًا أبرزها: "الحب الحقيقي، وكبر الغرام، وشيكا بيكا، و ولا نص كلمة".

آخر أعمال فؤاد "مصر حكاية" كلمات أحمد حسن راؤول، والحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر انور.