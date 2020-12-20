إحساس مختلف .. هالة صدقى تحتفل بتكريم محمد صبحى لها

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت هالة صدقى فى الصورة برفقة النجم محمد صبحى من إحتفالية مرور خمسون عام من الفن.

وعلقت هالة صدقي على الصورة، قائلة: "شكرا لصديقي وزميلي الفنان الكبير محمد صبحي لتكريمي ، تكريم له احساس مختلف لما زميلك يكرمك ويشكرك انك ساهمت في مشواره ولو بطوبه واحده ، احساس اكثر من رائع . شكرا محمد صبحي".

وتعد الفنانة هالة صدقى واحدة من أكثر الفنانات نشاطًا على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتحديدًا من خلال حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث اعتادت على التفاعل مع متابعيها من آن لآخر بمشاركتهم صورها وفيديوهات لكيفية استمتاعها بأجازتها .

يذكر أن احدث أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

وأعربت الفنانة هالة صدقي، عن تعاطفها مع دور الأم الذي جسدته في مسلسل "ليه لأ"، الذي عرضت أولى حلقاته الخميس الماضى مؤكدة أنها غير متعاطفة مع دور الابنة التي تقوم بتجسيده الفنانة أمينة خليل.

مسلسل "ليه لأ" تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، هانى عادل، وعمر السعيد ومحسن محيى الدين وناردين فرج وصدقى ضخر وعمر الشناوى، ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التى يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

مسلسل " ليه لأ" تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.