يارا تتفنن في حياكة الصوف والكروشيه.. شاهد

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع وسائل التواصل الاجتماعى والصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت يارا فى الصورة وهى تخيط الكروشيه فى منزلها.

وعلقت يارا قائلة: "شو اشتقت لجلسة شغل الصوف وما كنت صور لكم شو عم بشتغل عندى كمان فيديو لهالصورة وأنا عم بشتغل ببقى بنزلكم ياه مساء الخير ..Good evening everyone Miss these days".

كانت آخر أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ودائما ما تبدو يارا على مواقع التواصل الاجتماعى جميلة ومتميزة من دون المساحيق التجميلية حيث تعكس صورها تكاوين الوجه الطفولية التي تتمتع بها هذه النجمة.

وقد أكد المتابعين ليارا أن سبب شكلها الرقيق الهادي ونقاء بشرتها بدون مكياج هو أن الصورة توضح الاعتناء ببشرتها وتنظيفها بشكل سليم.