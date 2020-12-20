بعد تكريمها من محمد صبحي.. هالة صدقي:"إحساس مختلف لما زميلك يكرمك"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادتها الكبيرة نتيجة لتكريمها يوم الجمعة الماضية في احتفالية ٥٠ سنة فن من الفنان محمد صبحي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت هالة صدقي صورة جمعتها بالفنان محمد صبحي، وعلقت عليها قائلة :"شكرًا لصديقي وزميلي الفنان الكبير محمد صبحي لتكريمي".

وتابعت هالة صدقي قائلة:"تكريم له احساس مختلف لما زميلك يكرمك ويشكرك إنك ساهمت في مشواره ولو بطوبة واحدة، إحساس أكثر من رائع، شكرًا محمد صبحي".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي، الدرامية مسلسل "ليه لأ"، وهو من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.