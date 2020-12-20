بعد تكريمها من محمد صبحي.. ريم أحمد:"أشعر بالفخر لأني كنت ومازلت جزء في مسيرة قامة وقيمة عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ريم أحمد عن سعادتها الكبيرة نتيجة لتكريمها يوم الجمعة الماضية في احتفالية ٥٠ سنة فن من الفنان محمد صبحي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت ريم أحمد صورة لها برفقة الفنان محمد صبحي أثناء تكريمها، وعلقت عليها قائلة :"لن تستطع الكلمات أن تصف كم سعادتي و امتناني علي هذا التكريم الجليل الذي تشرفت بالحصول عليه".

وتابعت ريم أحمد قائلة :"كم أشعر بالفخر لأني كنت و مازلت جزء في مسيره قامة و قيمة عظيمة محمد صبحي".

واختتمت ريم أحمد كلامها قائلة :" بابا ونيس و ماما مايسه، احنا ولادكوا، و حنرفع راسكوا، شكرًا أستاذي و معلمي".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ريم أحمد الدرامية مسلسل "الخروج"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الصفتي، ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل، بطولة ظافر العابدين، شريف سلامة، درة، الراحل أحمد راتب، صلاح عبدالله، علا غانم.