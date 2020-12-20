نجوى كرم تحتفل بزفاف بن شقيقها بأناقتها المعتادة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، بزفاف ابن شقيقها كرم، على عازفة الكمان ​فانيسا نصار​، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أحمر أثار إعجاب متابعيها ومحبيها.

وأثنى المتابعون على جمال نجوى وأنوثتها ورشاقتها، وحسن إختيارها لإطلالتها لحفل الزفاف.

وكانت نجوى قد نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لها ظهرت فيها بالفستان الأحمر الطويل، وعلّقت: ""انشالله بتبقوا سوا لاخر العمر مع فرحة الايام ومع هدايا وخيرات الله".

وكانت نجوى قد شوّقت متابعيها لعملها الجديد، الذي تحضّر له حالياً بعنوان "عذب قلبي"، والذي تنوي تصويره على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج اللبناني وليد ناصيف، ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه والى جانبها وليد، وعلّقت: " "ترقّبوا"، تمهيداً لطرح عملها الجديد، الذي ينتظره محبوها.