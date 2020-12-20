بجانب حب الطبخ.. يارا تكشف عن مواهبها الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة اللبنانية يارا​ متابعيها عبر صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جديدة لها كشفت من خلالها عن مواهبها بعيداً عن الغناء.

وبعد أن كشفت في وقت سابق عن عشقها للطبخ، نشرت يارا صورة لها ظهرت فيها وهي تقوم بخياطة الصوف، وعلّقت: "شو اشتقت لجلسة شغل الصوف ولما كنت صوّرلكم شو عم بشتغل عندي كمان فيديو لهالصورة انا وعم بشتغل ببقى بنزّلكم ياه"

وكانت يارا قد كشفت أيضاً طريقة احتفالها بعيد الميلاد، عبر مقطع فيديو أثناء تزيينها شجرتها، وعلّقت: "شوفوا الزرع اللي زرعتهم من أوّل يوم حطّيت فيه شجرة الميلاد كيف صاروا ما شاء الله، من أحلى الأشياء بالحياة الزّرع، مين بيحبّ يزرع مثلي، زارعين عندكم شي بالبيت.