أيمن عزب يحتفل بتكريمه من احتفالية 50 سنة فن للفنان محمد صبحي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان أيمن عزب بتكريمه من احتفالية خمسين سنة فن للفنان الكبير محمد صبحي.

ونشر أيمن عزب صورة تجمعه بالفنان محمد صبحي أثناء تكريمه له ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق على الصورة وكتب : تكريمه من الأستاذ محمد صبحي.. شكراً يا أستاذ.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان أيمن عزب الدرامية مسلسل" البرنس"الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.