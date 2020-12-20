شادي خفاجة يرد على مهاجمي احتفالية ٥٠ سنة فن لمحمد صبحي ويُعلق:" الراجل بيشكر الناس اللي ساعدته فين بقى المشكلة؟"

القاهرة - محمد ابراهيم - رد الفنان شادي خفاجة على من قاموا بمهاجمة الفنان محمد صبحي بسبب احتفالية ٥٠ سنة فن الذي قام فيها بتكريم كل من عمل معهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب شادي خفاجة منشورًا قال فيه :"لفتة إنسانية و فنية لراجل بيكرم و بيشكر الناس اللي اشتغلت معاه و ساعدته في مشواره الفني على مدار الخمسين سنة اللي فاتت،

الناس اللي محدش فاكرها، الناس اللي محدش شكرها على عمرها اللي راح في سبيل الفن و حبه، الناس اللي صرفت من جيبها على الشغلانة علشان بيحبوها و مؤمنين بيها، الناس اللي اتنست و محدش بيسأل فيهم لا بيشغلهم و منهم المريض او كبير في السن".

وتابع شادي خفاجة قائلاً :"فين بقى المشكلة؟!، ولا هي حلوة لمهرجانات الجونة و وشوشة و وحشة للغلابة اللي تعبوا و شقيوا بجد؟! ".

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان شادي خفاجة الدرامية مسلسل"الشوارع الخلفية"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ جمال عبدالحميد، قصة عبدالرحمن الشرقاوي، تأليف مدحت العدل، بطولة ليلى علوي، جمال سليمان، الراحل سامي العدل، الراحل محمود الجندي، محمد الصاوي.