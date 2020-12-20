بعد تكريمهم من دير جيست.. ليلى زاهر توجه هذه الرسالة لوالداها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة ليلى زاهر عن تكريمها هي ووالداها الفنان أحمد زاهر من دير جيست عن تألقهم في دراما رمضان 2020.

ونشرت ليلى صورة تجمعهم عير حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : مبسوطة إني بشارك أبويا ومثلي الأعلى تكريم مهم زي ده وطبعا بهديله الجايزة دي لاني من غير مساندته ودعمه ليا مكنتش هوصل للنجاح ده.. الحمد لله.

يذكر أن ليلى أحمد زاهر شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة"، الذى تدور الأحداث في زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي، ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميديا.

مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

