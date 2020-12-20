حسين الجسمى يحيي حفل رأس السنة في خورفكان‬⁩

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان حسين الجسمى لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك على مسرح مدرج خورفكان، بدولة الامارات العربية المتحدة، وذلك ضمن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وأعلن الفنان حسين الجسمي عن ذلك الخبر، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر حسين الجسمي مقطع فيديو من البرومو الدعائي الخاص بالحفل، وعلق عليها قائلاً :"‏حان الموعد لتحقيق الحلم، وحان موعد اللقاء بلهفة المحب في مدينتي الجميلة ⁧‫ خورفكان‬⁩، ‏بإذن الله سنقف جميعًا بشموخ ونحتفل على ⁧مدرّج خورفكان‬⁩ يوم 31 ديسمبر 2020".

وللجدير بالذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية "بالبنط العريض"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي

من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.