بعد حفل تأبين والداه الراحل.. عمرو محمود ياسين يوجه الشكر لهؤلاء

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عن سعادته البالغة بسبب حفل التأبين الذي أقيم لوالده الفنان الراحل محمود ياسين مساء أمس على خشبة المسرح القومي ووجه رسالة شكر لكل من حضر الحفل والقائمين على تنظيمه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك وكتب : اتوجه بجزيل الشكر لوزارة الثقافة المصريه و معالي الوزير السيده ايناس عبدالدايم وزير الثقافة والفنان الكبير ايهاب فهمي مدير المسرح القومي. والمخرج ناصر عبد المنعم والمخرجة داليا حافظ .. ونجومنا الكبار المحترمين. اشرف عبد الغفور و محمد رياض. وسوسن بدر و مفيد عاشور على اداءهم على المسرح .

وتابع قوله : كما اشكر المخرج عمر زهران على الفيلم التسجيلي واشكر كذلك الحضور الغالي لنجم السينما و التلفزيون والمسرح الفنان الكبير حسين فهمي.صديق العمر لوالدي وايضا سيدة المسرح العربي سميحه ايوب و القديرة الغالية سميرة عبد العزيز والفنان الكبير المخرج خالد جلال و كل الحضور .. شكرا للمسرح القومي شكرا لهذا الصرح الثقافي العظيم الذي كان هو حلم والدي الأول ... الف الف شكر .

وكانت إدارة هيئة المسرح القومي، برئاسة إيهاب فهمي، دعت عددا كبيرا من الشخصات العامة والفنية، للمشاركة في حفل تأبين الفنان الراحل محمود ياسين، تكريما لمشواره الفني.