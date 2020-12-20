"رامز أمير يُهنئ رامي السباعي بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان الشاب رامز أمير على تهنئة البطل المصري رامي السباعي المعروف بـ "بيج رامي" بعد حصوله على لقب "مستر أولمبيا" لعام 2020، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامز أمير صورة لممدوح السبيعي، وعلق عليها قائلاً :" عملهههههههها فخر العرب خطف المركز الأول، بيج رامى حفر اسمه و اسم مصر و العرب في التاريخ".

وتابع رامز أمير قائلاً :" ألف مليون مبروك يا اخويا، خليتنى أعيط من الفرحة يا راااااااامى، شكرًا إنك رفعت راس مصر و العرب، شكرًا انك كنت قد حبهم و تشجيعهم ليك".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان رامز أمير في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"نجيب زاهي ذركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، كريم عفيفي، أنوشكا، رنا رئيس، إسلام إبراهيم، محمد يسري، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني من