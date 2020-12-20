في عيد ميلاد محمد فؤاد.. ارتبط بصابرين وانفصلا سرا

يحتفل الفنان محمد فؤاد اليوم الأحد 20 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ 58، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 بمدينة الإسماعيلية، وتربى في حي عين شمس بعد انتقاله مع أسرته إلى القاهرة.

ارتبط "صابرين" بالفنان "محمد فؤاد" وفى أوائل التسعينيات تم حفل خطوبتهما بعد قصة حب كبيرة بينهما ثم انفصلا في ظروف غامضة وامتنعا عن التصريح.

وظهر الفنان محمد فؤاد في أحد البرامج التليفزيونية، ليسرد عددا من المواقف الطريفة التي تعرض لها في بداية مشواره الفني، كان أولها تعرضه للضرب في بداية مشواره الفني، بعد أن قام بإحياء أحد الأفراح حيث اعتقد المدعوون أنه يسخر منهم بسبب غنائه باللغة الإنجليزية. كما حكي أحد المواقف التى جمعته بالفنانة سهير البابلي في أول عمل سينمائي له, حيث كان من المفترض أن يقدم معها مشهد إلا أنه شعر بالرهبة تجاهها بسبب صرامتها, وقرر عدم تصوير المشهد والصعود إلى غرفته, ولكنها تفهمت الأمر, وحاولت أن تزيل الفجوة بينهما, عن طريق سبه "شتيمة" على سبيل الدعابة. وكان آخر أعمال فؤاد "مصر حكاية" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور. أيضا استعاد النجم محمد فؤاد ذكريات ألبوم "نحلم" الذى صدر عام 1994 من خلال نشره افيش الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وعلق فؤاد قائلا: "نحلم على كيفنا.. نغلب عذاب خوفنا.. نرسم علي كفوفنا قلبين وسهم اترمى". وطرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب أغنيته الجديدة " شكوى إلى الله " عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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