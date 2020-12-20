نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر يحتفل بتكريمه كأفضل ممثل درامي لعام 2020 عن مسلسل "البرنس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفنان أحمد زاهر بجائزة أفضل ممثل درامي لعام 2020 من دير جيست عن تألقه في مسلسل "البرنس".

وأعرب زاهر عن سعادته بذلك النجاح وكتب عبر حسابه بإنستجرام :الحمدلله و الشكرلله جائزه افضل ممثل درامي لعام ٢٠٢٠ عن دور فتحي في مسلسل البرنس ..شكرا المخرج و المؤلف محمد سامي علي كل شيء شكرا محمد رمضان شكرا كل كاست المسلسل شكرا كل كرو المسلسل شكرا شركه سينيرجي علي توفير كل سبل النجاح واهدي جائزتي للبطل الحقيقي للمسلسل الاستاذ محمد سامي و شكرا الديزاينر اسلام سعد علي تصميم بدلتي شكرا رامي انور علي الصور الجميله دي و شكرا مهرجان نجم العرب واخيرا و اولا شكرا لكل جمهوري العربي العظيم اللي صوتلي عشان اخد الجايزه الجميله دي شكرا اغلي جمهور.

يذكر ان آخر أعمال زاهر بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.



وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.



وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانيه ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن. المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.