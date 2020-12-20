العدل: نقدم مفاجأة سينمائية بطولة نيللى كريم وفريق المدفعجية قريباً

قال المنتج جمال العدل، إنه بصدد التحضير لفيلم جديد، سيكون مفاجأة، من بطولة النجمة نيللى كريم وفريق المدفعجية، الذين قدموا الأغنية الدعائية لمسلسل بـ "100 وش"، وحقق نجاحاً كبيراً في دراما رمضان الماضى، مشيراً إلى أن الفيلم في مرحلة الكتابة حالياً، وعند الانتهاء من كافة التفاصيل سنعلن عن أسماء الممثلين والمخرج، موضحاً أن فريق المدفعجية شباب جامعى ومجتهد ولديهم أفكار مميزة، وسنقدم فيلم شعبى "شيك".

وأكد العدل خلال لقائه في برنامج "من غير زعل" الذى يقدمه الكاتب الصحفى عماد صفوت على منصات "اليوم السابع"، أنه سيقدم في رمضان المقبل مسلسلين للنجمتين نيللى كريم ويسرا، حيث تقدم الأولى مسلسلا من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، بينما تقدم النجمة يسرا مسلسلا من تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز.

ولفت العدل، إلى أنه في حالة حصوله على 20 مليون جنيه مكسب، سيقدم مسلسل للبطلتين، وذلك على خلفية سؤال، من ستختار أن تقدم لها عملا دراميا في حالة حصولك على 20 مليون جنيه.

يشار إلى أن المنتج جمال العدل، قرر أن يحول مسلسل بـ 100 وش" إلى فيلم سينمائى، بعد مطالبات الجمهور بتقديم جزء ثانى للعمل، وبالفعل تعمل شركة العدل جروب على كتابة الفيلم حالياً، ويشارك في بطولته كل من نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، شريف دسوقى، وأخرون، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى .