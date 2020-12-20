الأربعاء المقبل.. طرح فيلم ”ريما” بدور السينمات

قررت الشركة المنتجة لفيلم "ريما" طرحه بدور عرض السينمات، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 23 من شهر ديسمبر الجارى، والذى سينافس ضمن موسم منتصف العام، كما سيتم عرضه في دول الخليج العربى ابتداء من يوم الخميس المقبل الموافق 24 ديسمبر.

فيلم "ريما" من بطولة، محمد ثروت ومايا نصري والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة إلى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

تدور أحداث الفيلم حول "طفلة" تُدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، لكن كل الناس تتعامل ‏معاها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب ‏فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتى تستقر عند رجل أعمال وزوجته، منعتهم الحياة من "الإنجاب" وكانت حياتهم صعبة، وتعرضوا ‏لأزمات كبيرة؛ بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.

جدير بالذكر، أن فيلم "ريما" تم الانتهاء من تصويره قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في مارس 2020 وتم تأجيل طرح الفيلم، ولكن رأت «ريما» أن توقيت نزوله الآن هو أنسب وقت له.