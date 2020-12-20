شاهد.. أحدث ظهور لـ دينا من كواليس تصوير سكن البنات

نشرت الفنانة دينا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت دينا برفقة مدير التصوير زكى عارف وعلقت قائلة: "زكي عارف مدير تصوير مسلسل #سكن_البنات".

واعتمدت دينا من الناحية الجمالية، على عدم وضع مكياج وعلى جمال بشرتها، وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت نظارة على عينها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

وشاركت في مسرحية "ألابندا" عام 2001 تزوجت من المخرج السينمائي سامح الباجوري وأنجبت منه ابنها الوحيد علي، وأخرج لها أغنية مصورة "فيديو كليب" مع الفنان أحمد السقا.

وجسدت دينا دور الراقصة في أغلب أفلامها، وقامت بالبطولة المطلقه في فيلم "ابن عز" أمام علاء ولي الدين.