طلاق النجوم في 2020.. عمرو دياب ودينا الشربيني الأحدث

أعلنت أكثر من فنانة فى عام 2020، انفصالها عن زوجها رغم مرور سنوات طويلة على زواجهن ومعظم الفنانات رفضن ذكر الأسباب.

كما شهد عام 2020 انفصال عدد من الفنانين الرجال عن زوجاتهم، وفى التقرير التالى سنتناول أبرز الفنانين الذين انفصلوا عن أزواجهم.

انفصال أصالة وطارق العريان



أعلنت الفنانة أصالة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، رسميا فى 6 يناير من عام 2020، لتفاجئ جمهورها بنشر صورة تجمعها به من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لتعلن من خلالها انفصالهما رسميا.

وعلقت أصالة على الصورة: "صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عنّ إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

طلاق جيهان منصور

في شهر فبراير الماضي، أعلنت الإعلامية جيهان منصور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال مجدي جميل بعد 5 أشهر من الزواج.

وكتبت جيهان منصور، أن "الزواج تم سريعا، وتم الطلاق في سبتمبر، ولم تحصل على فرصة للتفكير"، مضيفة أنها رفعت دعوى قضائية لتحصل على حقوقها الشرعية وتنتظر فقط شهور العدة، وتزوجت جيهان منصور من رجل الأعمال مجدي جميل في أبريل الماضي.

طلاق نوال الزغبي



وفي آخر شهر فبراير، أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، خلال استضافتها فى برنامج "منا وجر"، الذي يقدمه "بيار رباط" ويعرض عبر قناة "MTV"، إنها طُلِّقت رسميا منذ 3 أشهر، من والد أبنائها إيلي ديب.

وأوضحت نوال الزغبي، أنها منفصلة عن والد أبنائها منذ 12 عاما، وكانت تهتم بهم، ولم تحصل على الطلاق الرسمي إلا قبل 3 أشهر.

وعن سبب عدم إعلانها الأمر، قالت إنها تحترم أولادها وشعورهم؛ لأنه في النهاية والدهم.

انفصال أنغام وأحمد إبراهيم



انفصال أنغام وأحمد إبراهيم، علم "دوت الخليج" من مصدر مقرب أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".

من ناحية أخرى، وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".

وكتب الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، منشورًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، علق من خلاله على أخبار انفصاله عن زوجته الفنانة أنغام، التي انتشرت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية.

وكتب، أحمد إبراهيم، في منشوره: «الست دي انا بحبها والكل يعلم ولا اقبل اي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا».

وتابع أحمد إبراهيم: «النهارده مستحيل أستفزها او اكون طرفا ضدها أو ضد مصلحتها ، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم اولادي ودورها معاهم كررته في اكتر من لقاء مش اول مرة ومستعد ابنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لانغام بالعكس هي تحترم ده فيا، انا وأنغام كنا سعداء لاخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل»، وبقول: «كنا سعداء لاخر لحظة» ما يؤكد حدوث الانفصال.

وأضاف، أحمد إبراهيم: «نجحنا نجاحا ساحقا في العمل كنت اتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، اكتر من ١٧ عاما مميزا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها ساندني كتير .. اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي اوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة».

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