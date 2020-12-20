فى عيد ميلاده.. تعرف على سر «شتيمة» سهير البابلى لـ محمد فؤاد

يحتفل الفنان محمد فؤاد اليوم، الأحد، بعيد ميلاده الـ"59"، حيث استطاع أن يقدم العديد من الألبومات والأغانى التى حفرت فى ذاكرة المشاهدين، كما أنه قدم العديد من الأعمال الفنية.
وظهر الفنان محمد فؤاد فى أحد البرامج التليفزيونية، ليسرد عددا من المواقف الطريفة التى تعرض لها فى بداية مشواره الفنى، كان أولها تعرضه للضرب فى بداية مشواره الفنى، بعد أن قام بإحياء أحد الأفراح، حيث اعتقد المدعوون أنه يسخر منهم بسبب غنائه باللغة الإنجليزية.
كما حكى أحد المواقف التى جمعته بالفنانة سهير البابلى فى أول عمل سينمائى له، حيث كان من المفترض أن يقدم معها مشهدا إلا أنه شعر بالرهبة تجاهها بسبب صرامتها، وقرر عدم تصوير المشهد والصعود إلى غرفته، ولكنها تفهمت الأمر، وحاولت أن تزيل الفجوة بينهما، عن طريق سبه على سبيل الدعابة.
وكان آخر أعمال فؤاد "مصر حكاية" كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام، وهندسة صوتية ياسر أنور.
أيضا استعاد النجم محمد فؤاد ذكريات البوم "نحلم" الذى صدر عام 1994من خلال نشره أفيش الألبوم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه، وعلق فؤاد قائلا: "نحلم على كيفنا.. نغلب عذاب خوفنا.. نرسم على كفوفنا قلبين وسهم اترمى".
وطرح النجم محمد فؤاد فيديو كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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