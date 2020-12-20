ظهور نادر لوالدة نيللى كريم فى عيد ميلادها.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقطع فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة نيللى كريم، والذى حضره عدد كبير من النجوم الذين احتفلوا معها.

وشهد حفل عيد الميلاد الذى أقامته نيللى كريم ظهور نادر لوالدتها وهو الأمر الذى جذب الأنظار إليها.

من ناحية أخرى تتابع نيللي كريم تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" فكرة محمد سامي وأكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد من الفنانين.

وكانت نشرت الفنانة نيللي كريم مجموعة من الصور خلال حفل dearguestmagazin، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نيلي كريم في الصورة برفقة عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة يسرا، أحمد زاهر، بوسي شلبي المخرج محمد سامي، وعلقت على الصورة قائلة: "مبروك لكل شخص، ومبروك لكل الأصدقاء بحبكم أووي".

وتشارك الفنانة نيللي كريم في بطولة فيلم "الثلاثاء 12"، لتسجل التجربة الأولى لها في السينما الإماراتية، إلى جوار عدد كبير من الفنانين، بينهم: باسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطا الله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

وتدور أحداث الفيلم عن بلوغ سن الرشد لثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاما يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية والدينية، وكل واحد من الأبطال يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها، أمل رياضية وسلمى عازفة بيانو ونور راقصة تتمردن لتحقيق أحلامهن.

الفيلم يعتبر شهادة ميلاد لمنتجة عربية جديدة هي المنتجة الشابة سهام الخزوز التي تحاول أن تقدم رؤية جديدة للشباب الجديد بالإمارات العربية المتحدة.