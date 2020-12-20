الصندوق الأسود يحقق إيرادات 71 ألفا و557 جنيها أمس

حقق فيلم "الصندوق الأسود" إيرادات بلغت 71 ألفا و557 جنيها أمس، وذلك بعد عرضه في أكتوبر الماضي ليحتل بذلك المركز الأول ضمن منافسات الفيلم بين 7 أفلام أخرى.

وكانت بلغت إيرادات فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، 7 ملايين جنيه، وذلك بعد عرضه منذ شهرين تقريبًا.

وكانت الفنانة منى زكي، كشفت عن سر سعادتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذى انتهى مساء الأربعاء الماضى، في دورته الـ 42.

وقالت منى زكى مع الإعلامية انجي على في قناة "نايل سينما": "أكثر شيء أسعدني هو وجود الفنانة منة شلبي "مينجو" والتي كنت سأفتقدها كثيرا في لحظة تكريمي في المهرجان".

وأضافت منى زكى: "سعيدة بهذا التكريم الذى يعتبر وساما على صدري، وسعيدة بشكل كبير خاصة أنه يحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، ويتم تكريمى مع المؤلف الكبير وحيد حامد الذى تربينا على أفلامه".

بينما أعربت ابنة الفنانة منى زكى "لى لى" والتى تظهر لأول مرة فى مهرجان القاهرة السينمائي، عن سعادتها بتكريم والدتها، وأنها تستحق الجائزة خاصة أنها قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة.

حصلت الفنانة منى زكى على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال حفل الافتتاح الذى أقيم منذ ساعات قليل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وخلال كلمتها، قالت منى زكي: "شرف كبير تكريمي من أهم مهرجان في بلدي، وبجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، وفي نفس الدورة التي يكرم فيها الكاتب الكبير وحيد حامد، التي كشفت عن تأثرها بأفلامه، خاصة جملة "أنا هحلم" في فيلم "اللعب مع الكبار"، مؤكدة أنها تعتمدها منهجا لحياتها "بحلم وهفضل أحلم ولسه هحلم".