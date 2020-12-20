على طريقة 100 وش .. يسرا تحتفل بعيد ميلاد نيللي كريم

نشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور.

وظهرت يسرا في الصور من عيد ميلاد الفنانة نيللي كريم وعلقت على الصورة قائلة :"من عيد ميلاد سكر".

ويعد مسلسل "خيانة عهد" آخر أعمال الفنانة يسرا، والذى عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان وحلا شيحة وجومانا مراد وخالد أنور وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

وكانت نشرت الفنانة يسرا مجموعة من الصور أثناء زيارتها من الإعلان عن كشف أثري جديد في منطقة سقارة.

وقالت يسرا: "كل التحية والشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار، بقيادة د. خالد العناني ود. مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار وكل فريق البعثة والعمال على جهدهم المتواصل.

وأضافت: "فخورة جدا إني مصرية.. مصر أقدم وأعظم حضارة في تاريخ البشرية.. تحيا مصر".

جدير بالذكر أن أعمال حفل البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة سقارة مستمرة، وأسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام.