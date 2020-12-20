نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. ناهد السباعي تهنئ صديق طفولتها بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ناهد السباعي على تهنئة صديق طفولتها بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العشرين من شهر ديسمبر.

ونشر ناهد صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق في طفولتي وأفراد عائلتي.. أتمني لك عام ملئي بالسعادة والنجاح.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، حيث تظهر خلال الحلقات كضيفة شرف ، والمسلسل بطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر.

