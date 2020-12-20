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بهذه الكلمات.. ناهد السباعي تهنئ صديق طفولتها بعيد ميلاده

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ناهد السباعي على تهنئة صديق طفولتها بعيد ميلاده الذي يحل اليوم العشرين من شهر ديسمبر.

ونشر ناهد صورة جمعتهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق في طفولتي وأفراد عائلتي.. أتمني لك عام ملئي بالسعادة والنجاح.

وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، حيث تظهر خلال الحلقات كضيفة شرف ، والمسلسل بطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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