نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يُشيد بدور محمد علي رزق في مسلسل"خيط حرير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد عدد كبير من جمهور موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأداء الفنان محمد علي رزق في مسلسل "خيط حرير" الذي يُعرض حاليًا على قناة "on".

ونجاح محمد علي رزق لم يكن مفاجئًا بل هو نتاج طبيعي عن الجهد الذي يقدمه دائمًا، فهو يحرص على إنتقاء أدواره بعناية شديدة، ويسعى للتطوير من موهبته، كما أنه يحاول الأ يحصر نفسه في أدوار معينة، حتى لايقع في فخ التكرار.

وكتب المتابعين:"محمد علي رزق معجون بعفاريت تمثيل، دور مجدي مش سهل أبدًا وهو قدر بمنتهي التمكن والسلاسة يقدمه بكل تفاصيله زي ما بيقول الكتاب، انا لحد دلوقتي مش ناسي مشاهده مع مِسك في الشركة، هيبقي ممثل مهم؛ لأنه مش بيستسهل وبيجتهد وبيطور من نفسه بشكل ملحوظ جدًا"، "وكان دوره جميل فى إلا أنا، ويا سلام بقى على جبل الحلال، حاجة تحفة بجد، أي دور بياخده بيتقنه، بيتشقلب كده فى الدور بصراحة، ربنا يوفقه"،" تمثيله وشكله زي الفنان محمودعبد العزيز الله يرحمه"،"ممثل أتقن الدور وبشدة، اللى يشوفه فى الكوميديا مايشوفهوش فى المسلسل ده"، "فعلاً تمثيله تحفة وبيحلي أي عمل بيكون فيه"،" من الناس المحترمة وممثل محترم وشاطر ربنا يبارلكه".

مسلسل"خيط حرير" بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوى، حازم سمير، وهو من إخراج إبراهيم فخر.