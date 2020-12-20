نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكياج يطغي علي ملامح وجهها.. نجلاء بدر تغازل جمهورها بصورة عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نجلاء بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأحمر في ذهبي ووضعت ميكب جرئ يطغي على ملامح وجهها وتباينت الكثير من التعليقات

أبرزها "قمر ومتألقة ديما ".

ووجهت له رسالة خاصة وكتبت : عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق في طفولتي وأفراد عائلتي.. أتمني لك عام ملئي بالسعادة والنجاح.

وتشارك نجلاء في مسلسل "لؤلؤ" وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة وتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

وفي سياق منفصل ، انتهت " نجلاء بدر" منذ أيام قليلة من تصوير مشاهدها فى فيلم "سوء الرجالة" والعمل مأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان سيناريو وحوار نيفين شلبى ودينا السقا، بطولة باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي.

