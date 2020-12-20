نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسود.. درة تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة درة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت درة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على فستان أسود طويل ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت بها الفنانة درة كان فيلم "يوم وليلة"، اخراج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وبطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وعدد كبير من النجوم.