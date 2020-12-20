نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكياج جريء.. نداء شرارة تخطف الأنظار عبر إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص المطربة نداء شرارة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نداء شرارة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بمكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال نداء شرارة أغنية بعنوان "شروط" بالتعاون مع شركة JMR ووتري، وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.