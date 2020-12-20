نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عارفة عبد الرسول تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في فيلم "ليلة العيد" في المقال التالي
وأكدت عارفة عبد الرسول في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور حماة الفنانة نجلاء بدر، مُضيفة :"حماة قرشانة ومسودة عيشتها".
وأشارت عارفة عبد الرسول إلى أن ما جذبها للمشاركة في فيلم "ليلة العيد" هو أن الدور الذي تُقدمه خلال الأحداث مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، لافتة إلى أنها يتبقى لها يومين على الانتهاء من تصوير مشاهدها.
وأوضحت عارفة عبد الرسول أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "دم غزال" مع الفنانة غادة عبد الرازق، لأنها لن تستطيع السفر، لانشغالها بتصوير أعمالها الجديدة، مُضيفة :"محصلش نصيب".
وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة عارفة عبد الرسول حاليًا الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، مريم الخشت، وإخراج وائل فرج.