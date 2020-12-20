نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عارفة عبد الرسول تكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في فيلم "ليلة العيد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول حاليًا تصوير مشاهدها في فيلم "ليلة العيد"، الذي تقوم ببطولته يسرا، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، غادة عادل، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، محمد لطفي، مايان السيد، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

وأكدت عارفة عبد الرسول في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور حماة الفنانة نجلاء بدر، مُضيفة :"حماة قرشانة ومسودة عيشتها".

وأشارت عارفة عبد الرسول إلى أن ما جذبها للمشاركة في فيلم "ليلة العيد" هو أن الدور الذي تُقدمه خلال الأحداث مختلف تمامًا عما قدمته من قبل، لافتة إلى أنها يتبقى لها يومين على الانتهاء من تصوير مشاهدها.

وأوضحت عارفة عبد الرسول أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "دم غزال" مع الفنانة غادة عبد الرازق، لأنها لن تستطيع السفر، لانشغالها بتصوير أعمالها الجديدة، مُضيفة :"محصلش نصيب".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة عارفة عبد الرسول حاليًا الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، مريم الخشت، وإخراج وائل فرج.