مي سليم تكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "بأثر رجعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تنتظر الفنانة مي سليم حاليًا عرض مسلسلها الجديد "بأثر رجعي"، وهو بطولة محمد عز، هالة فاخر، صبري عبدالمنعم، هاجر الشرنوبي، توني ماهر، علاء زينهم، وهو من تأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام.

وأوضحت مي سليم في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تعمل كمحامية، لكنها تتعرض لعملية اختطاف، وبعد ذلك تدخل في قصة حب مع الفنان محمد عز.

وأشارت مي سليم أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "بأثر رجعي" هو أن المسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الأكشن والإثارة، وأنه تم تصويره في مناطق تحتوي على جبال ومرتفعات، مُضيفة:"أول مرة أقدم حاجة سابنس رومانس، وبقالي كتير أوي مقدمتش حاجة سابنس، وأول مرة أعمل حاجة ١٥ حلقة، ومبسوطة بالتجربة دي أوي".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة مي سليم حاليًا عبر قناة"Cbc" مسلسل "ضربة معلم"، وهو بطولة محمد رحب، إنعام سالوسة، محمد عز، محسن منصور، رانيا فريد شوقي، محمد نجاتي، رياض الخولي، أميرة العايدي، هاجر أحمد، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.