بعد رفض عرض فيلم "صاحب المقام" في السينما.. يسرا :"الفيلم أُنتج على أساس أنه فيلم سينمائي وليس من أجل المنصات"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة يسرا عن استيائها الشديد بسبب رفض غرفة صناعة السينما عرض فيلمها الجديد "صاحب المقام" في دور العرض السينمائية، مُضيفة إلى أنها لا تعرف سر هذا الرفض.

وأوضحت يسرا في مداخلة هاتفية في "the insder"، أن الفيلم تم إنتاجه على أساس أنه فيلم سينمائي، وليس لعرضه على المنصات، مُضيفة: "الفيلم سينمائي ومعروف أنه سينمائي، وكل الأفلام التي عُرضت في أمريكا وغيرها اتعرضت على المنصات، وكان معروف أنها أفلام سينمائية، وإنهم مش عايزين يعتبروه فيلم سينمائي، فهذا شيء أنا مش فهماه، ومش فاهمة اعتبروه غير سينمائي على أساس إيه".

فيلم" صاحب المقام "، بطولة يسرا، أمينة خليل، آسر ياسين، محمود عبد المغني، ميدو عادل، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.