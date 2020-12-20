الخطة العايمة يحتل المركز الثانى بإيرادات 51 ألفا و311 جنيها أمس

احتل فيلم الخطة العايمة المركز الثانى من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 51 ألفا و311 جنيها.
الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.
والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله".
جدير بالذكر المنتجة "شهد رمزي" ابنة المنتج والموزع السينمائي "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.
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