صورة من الكواليس.. عمرو يوسف يشوق جمهوره لمسلسل الملك

نشر عمرو يوسف صورة من كواليس مسلسل الملك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وعلق عمرو يوسف علي الصورة قائلا : " الملك رمضان 2021 " .

جدير بالذكر أن مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي.

وكان عمرو يوسف، ظهر في فيديو تشويقي للقصة التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل نمرة 2، حيث أطلقت منصة "شاهد. نت" الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل عليها قريبًا.