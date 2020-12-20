استعدادات ضخمة لحفل بوسى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الخميس المقبل

تستعد الفنانة بوسي، لإحياء حفل كبير بمناسبة أعياد "الكريسماس" على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس المقبل، حيث تعمل إدارة مسرح الجامعة حاليا على التجهيزات النهائية للحفل، واضعة فى الاعتبار قواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا.

وتقوم إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتسع لـ 1300 كرسى، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور.

ويشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تقدم بعض أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.

ومن مفاجآت الحفل تقديم أغنية وطنية فى حب مصر، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.

ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوى الذى تلعبه القوى الناعمة.