مهرجان الإسماعيلية السينمائي يفتح باب التقديم للدورة 22

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد "عصام زكريا" عن بدء استقبال أفلام الدورة الـ ٢٢ والمقرر إقامتها في الفترة من ١ إلى ٧ أبريل ٢٠٢١.
وبحسب بيان، الأحد، يستمر المهرجان في استقبال الأفلام حتى ٣١ يناير ٢٠٢١ على أن يتم التقديم من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.
ويعد مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.
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