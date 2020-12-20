الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للغة العربية علي المسرح الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر باليوم العالمى للغة العربية وذلك فى امسية لصالون الاوبرا الثقافى تقام في السابعة مساء الاربعاء 23 ديسمبر علي المسرح الصغير.

وتستضيف كلًا من الكاتب احمد فضل شبلول الحائز على جائزة الدولة للتفوق فى الاداب عام 2019 والاعلامي والشاعر السيد حسن الحائز على جائزة كتارا للشعر ومدير البرامج الثقافية باذاعة البرنامج العام الى جانب مشاركة نخبه من الكتاب والشعراء هم هشام الدشتاوى، همت مصطفي، سحر كرم وسامية سلوم واخرون ويديره الفنان امين الصيرفي كما يتم الاحتفاء بذكري وفاة شاعر العامية الكبير احمد فؤاد نجم.



يتخلل الصالون فقرة غنائية تقدمها الفنانة فرح بسمه ويدور الحوار حول الاشكال الابداعية المكونة للغة الضاد ومدي اهمتيها في تكوين الهوية العربية كما يتناول أهم التحديات التي طرأت على اللغة مؤخرًا كاستحداث لغات اخري متداخلة اثرت سلبًا عليها وسبل مواجهتها من قبل المتخصصين والكتاب والادباء.



الجدير بالذكر ان هيئة الامم المتحدة قررت اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ضمن اللغات الست للامم المتحدة في ديسمبر 1973 وتقرر ان يوم اللغة العربية يوم عالمي في اكتوبر 2012 وهو يوم 18 ديسمبر من كل عام.