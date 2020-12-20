دنيا عبد العزيز لـ محمد صبحي بعد تكريمها: «من غيرك ماكنتش هوصل»

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.
وظهرت دنيا عبد العزيز في الصورة برفقة النجم محمد صبحى و لحظة تكريمها من احتفالية مرور خمسين عام من الفن.
وعلقت دنيا على الصورة مع توجيه بعض الكلمات لامها بعد وفاتها قائلة: "تكريم كبير من فنان عظيم ،......، ومن غير وجودك ودعواتك ماكنتش هوصل لكدة ،، وعشان كده ... كل حاجة ناقصة حاجة " .
يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.
"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.
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