دنيا عبد العزيز لـ محمد صبحي بعد تكريمها: «من غيرك ماكنتش هوصل»

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز، متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت دنيا عبد العزيز في الصورة برفقة النجم محمد صبحى و لحظة تكريمها من احتفالية مرور خمسين عام من الفن.

وعلقت دنيا على الصورة مع توجيه بعض الكلمات لامها بعد وفاتها قائلة: "تكريم كبير من فنان عظيم ،......، ومن غير وجودك ودعواتك ماكنتش هوصل لكدة ،، وعشان كده ... كل حاجة ناقصة حاجة " .