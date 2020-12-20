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و ظهرت إنجى على فى الصورة برفقة عدد من أصدقائها ومن بينهم الفنانة علا رشدى .

وإعتمدت إنجى على إطلالة شتوية حيث إرتدت قميص جينز وبوت أسود، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات عل الصورة كالتالى : -قمرر -ربنا يخليكم لبعض وتقدم إنجي علي أسبوعيا برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم"، والذي تستضيف فيه أشهر نجوم الفن في السينما والدراما. كانت إنجي علي تصدرت الترند شهر رمضان الماضي بعد حلقتها في برنامج "الجريئة وشيخ الحارة"؛ بسبب تصريحاتها وأزمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برفقة علا رشدى .. شاهد الإعلامية إنجي علي في أحدث ظهور عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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