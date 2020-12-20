العناني: لا استثناء لاحتفالات ”الكريسماس ورأس السنة” من مواعيد الإغلاق

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، على التشديد في تطبيق مواعيد الفتح والإغلاق الصادر بها القرار رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والكافيتريات والبازارات السياحية، وعدم وجود أية استثناءات حتى في احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

أضاف أن تنظيم مواعيد الفتح والإغلاق للمحال لا يستهدف السياحة، ولكنه قرار تنظيمي لمواعيد غلق المحال في أنحاء جمهورية مصر العربية، مثل الورش وغيرها من المحال، كما أن اللجنة الوزارية أكدت ضرورة عدم وجود تجمعات كبيرة في ظل الموجه الثانية من فيروس كورونا.

واستكمل حديثه بقوله: لن يتم فتح المحال في الكريسماس واحتفالات رأس السنة بعد مواعيد الغلق، فإذا كان المحل داخل المنشآت السياحية يمكنه فتح المحل بعد ميعاد الغلق، وفقًا لما نص عليه القرار، ولكن خارج ذلك الإطار، يجب أن نحترم نظام الدولة، والجميع يغلق في نفس الموعد، ولا نريد تجمعات في رأس السنة، التجمعات الكبيرة في الفترة الحالية، تؤذي الجميع، وسيراها من في خارج مصر، وهذا سيضر السياحة وليس العكس، فلا يوجد استثناءات، وعلينا جميعا احترام المنظومة.

أشار كذلك إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كلمة السر في ثقة السياح وحضورهم إلى مصر وهذا ما أعطانا خاتم السفر الآمن، ومنظمة السياحة العالمية أشادت بنا، ولم يقرأ أي شخص في أي وسيلة إعلامية، داخل أو خارج أو حتى معادية لمصر، أخبار تقول انتشار فيروس كورونا بين السائحين في مصر، فهذا لم يحدث، وهذا معناه التزام من يعمل في قطاع السياحة، وبالفعل التزم الجميع، فمنذ فتح الطيران زارنا مليون سائح، وعند نهاية ديسمبر نتوقع أن يكون وصل العدد لـ1.1 مليون سائح، ولم أكن أتوقع أن يأتى المليون سائح بعد قرارات الفتح واستئناف حركة السياحة.