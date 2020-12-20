تامر حسنى مهنئًا بيج رامى: ”انتصارك شرف لكل مصرى وعربى”

حرص النجم تامر حسنى على تهنئة لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، لحصوله على لقب بطولة مستر أولمبيا 2020، عبر حسابه على فيس بوك.

وكتب تامر، قائلاً: "اللي فوق صورة البطل العالمي بيج رامي لما خسر في 2017 هو فعلاً خسر بس معرفش اليأس ورجع اتمرن أكتر وعاند واجتهد وصبر وصمم أنه يروح تاني ويكسب ويبقى بطل العالم والأول والمنتصر".

الصورة دي درس لكل حد حاسس بإحباط ولكل حد فشل قبل كده، أن الأمل موجود بس أنت خليك فولاذي بجد خليك شخص مصمم على النجاح كلنا فشلنا ميت مرة بس إصرارنا على تحقيق أحلامنا كان أقوى من إحساسنا بحزن الفشل والله مش كلام وخلاص دي حقيقه والصورة دي درس عظيم لكل الناس مبروك يا بطل يا عالمي طبعاً انتصارك ده شرف لكل مصري وعربي".

توج لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، وكان "بيج رامى"، وجه الشكر إلى كل من قدم له الدعم والمساعدة من جمهوره بمختلف أنحاء العالم، وذلك أثناء مشاركته فى بطولة مستر أوليمبيا 2020.

وكتب بيج رامى، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أريد أن أشكر جميع مشجعي كمال الأجسام في العالم على الحب والدعم الذي تلقيته، لقد واجهت العديد من النكسات هذا العام مع إلغاء عرض بسبب كورونا بعد الاختبار الإيجابي".

وأضاف: "لقد فقدت أيضًا الراعى في وقت سابق من هذا العام ولكن كل ما يهم هو أنني ظللت أعمل بجد لتحقيق هذا الحلم.. لإسعاد المعجبين.. أراكم جميعًا في غضون ساعات قليلة. .أحبك جميعًا".

وكان بيج رامى نشر مجموعة الصور التى ظهر فيها على أتم الاستعداد أعلى مسرح البطولة، عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وسرعان ما لاقى لاعب كمال الأجسام الذي يلعب باسم مصر في البطولة تفاعلاً كبيرًا من قبل متابعيه على الأداء المشرف الذى ظهر به.