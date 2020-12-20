روجينا تخوض السباق الرمضاني المقبل بـ"بنت السلطان"

نشرت روجينا صورة للفنان باسم سمرة وبجانبها صورة للفنان أحمد مجدي، وعلقت عليها قائلة :" مسلسل بنت السلطان رمضان ٢٠٢١، باسم السمرة، أحمد مجدي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، إنتاج ممدوح شاهين، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح".

وفي سياق آخر، عرض لروجينا مؤخرًا مسلسل "أسود فاتح" عبر منصة شاهد الإلكترونية، وهو بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، ناصر سيف، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة روجينا عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "بنت السلطان"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".