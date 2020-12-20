بعد تكريمها من محمد صبحي.. دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن سعادتها الكبيرة نتيجة تكريمها يوم الجمعة الماضية في احتفالية ٥٠ سنة فن من الفنان محمد صبحي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشرت دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة الفنان محمد صبحي أثناء تكريمها، وعلقت عليها قائلة :" تكريم كبير من فنان عظيم".
وتذكرت دنيا عبد العزيز فضل والدتها الراحلة عليها، حيث قالت :"ومن غير وجودك ودعواتك ماكنتش هاوصل لكده، وعشان كده، كل حاجة ناقصة حاجة".
وفي سياق آخر، شاركت دنيا عبد العزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، إدوارد، بدرية طلبة، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، أحمد داش.