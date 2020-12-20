بعد تكريمها من محمد صبحي.. دنيا عبد العزيز تتذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن سعادتها الكبيرة نتيجة تكريمها يوم الجمعة الماضية في احتفالية ٥٠ سنة فن من الفنان محمد صبحي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت دنيا عبد العزيز صورة لها برفقة الفنان محمد صبحي أثناء تكريمها، وعلقت عليها قائلة :" تكريم كبير من فنان عظيم".