جو أشقر يحيى اليوم حفل غنائي.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب اللبناني جو أشقر، لإحياء حفل غنائي مساء اليوم 20 ديسمير وذلك بأحد الأماكن الفخمة بلبنان.



ومن المفترض أن يقدم جو، باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة أمام جميع الحاضرين.



في سياق آخر فاجأ أشقر، مؤخرًا كلًا من الفنانة اللبنانية زينة مكي وزوجها الملحن نبيل خوري خلال وجودهما في أحد المطاعم.